Schock-Enthüllung von Zverev-Freundin: Sophia Thomalla hat Gendefekt

Wie Sophia Thomalla in einem Instagram-Video verriet, muss sie seit ihrer Geburt mit einem Gendefekt leben. „Ich ‚leide‘, in Anführungsstrichen, seit meiner Geburt an einer venösen Malformation. Das ist im Grunde genommen übersetzt eine Gefäßmissbildung“, erklärte die Moderatorin über ihren Social-Media-Kanal.

Sophia Thomalla muss immer wieder unters Messer

Die seltene Erkrankung sei laut ihrer Ärzte zu 90 Prozent unheilbar. In Folge des Defekts kann es in gewissen Körperregionen zu einem Blutstau kommen, der unter Umständen zu Venenentzündungen und Thrombosen führen kann.

Zverev-Freundin: „Das finde ich extrem eklig“

Sie fügte hinzu, dass die junge Russin schnellstmöglich operiert werden müsse, um ihr Leben zu retten. „Keiner will ihr helfen, weil sie aus Russland kommt. Was ich so unfassbar traurig finde. Was hat das arme Mädchen mit dem Krieg zu tun? Zero! Dass man das abwälzt auf ein kleines, krankes Mädchen, das finde ich extrem eklig“, schimpfte Thomalla.