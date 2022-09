Der nächste Klopp oder Tuchel? Svensson auf dem Weg zum Spitzentrainer

Wenn die Mannschaften der Premier League einen neuen Trainer suchen, dann richtet sich der Blick auch häufig in Richtung Bundesliga.

Svensson feierte sensationellen Klassenerhalt

Als Svensson im Januar 2021 bei den 05ern anheuerte, schien deren Abstieg mit nur sechs Punkten auf dem Konto bereits besiegelt. Die Mannschaft war am Ende, auf den Klassenerhalt hatte kaum noch ein Experte oder Anhänger gewettet.

Svensson kehrte trotz schwieriger Aussicht vom FC Liefering nach Mainz zurück und unterschrieb bewusst langfristig bis 2024. Er wäre den Weg auch in die zweite Liga mitgegangen.

Doch dazu kam es nicht. Mainz holte mit Svensson an der Seitenauslinie in den 20 Partien 33 von 60 Zählern und feierte den sensationellen Klassenerhalt. Selbst der FC Bayern München musste sich bei den 05ern mit 1:2 geschlagen geben. Der Coach stabilisierte sein Team enorm, die neun Siege wurden mit jeweils einem Tor Unterschied erkämpft.

Ohne Abstiegsangst durch die zweite Saison

In der zweiten Saison gelang Svensson der erhoffte nächste Schritt. Die Mainzer erreichten im DFB-Pokal immerhin das Achtelfinale und gerieten in der Bundesliga zu keinem Zeitpunkt in Abstiegsnot. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)