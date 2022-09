Highfinish-Gala! Clemens perfekt auf Doppel bei Belgian Darts Open - auch Schindler siegt

Der deutsche Darts-Profi hat bei den Belgian Darts Open (LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) mit einem makellosen Spiel das Achtelfinale erreicht. Der German Giant fertigte Ryan Meikle mit 6:1 in Legs ab.

Schindler folgt Clemens ins Achtelfinale

In der dritten Runde des zwölften Turniers der PDC European Tour bekommt es Deutschlands Nummer eins am Sonntag mit Rob Cross oder Mike De Decker zu tun. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)