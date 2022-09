Anzeige

DRV-Boote auch in B-Finals zumeist schwach WM-Ruderer enttäuschen erneut

Achtungsergebnis für deutschen Vierer im B-Finale © AFP/SID/DAMIEN MEYER

SID

Bei der Ruder-WM in Racice enttäuschen die deutschen Boote in den B-Finals am Samstag erneut weitgehend.

24 Stunden vor den Medaillenrennen von Einer-Weltmeister Oliver Zeidler und des Frauen-Doppelzweiers bei der Ruder-WM im tschechischen Racice haben die deutschen Boote in den B-Finals am Samstag erneut weitgehend enttäuscht. In den vier Rennen mit Aktiven des Deutschen Ruder-Verbandes (DRV) gelang nur dem erfolgreichen Vierer der Männer ohne Steuermann ein Achtungsergebnis.

Anzeige

Ansonsten mussten die deutschen Ruderer einmal mehr ernüchternde Resultate verarbeiten. Der leichte Doppelzweier der Frauen kam in seinem Trostlauf ebenso nur auf den sechsten und letzten Platz wie der Doppelvierer der Frauen. Der leichte Zweier der Männer belegte durch Platz vier in der WM-Endabrechnung den zehnten Rang.