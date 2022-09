Anzeige

AEW überrascht weiter: Legende mit Schock-Auftritt für den WWE-Rivalen Schock-Auftritt einer Legende

Bei AEW Rampage: Grand Slam legte Legende The Great Muta einen Überraschungsauftritt hin © AEW

Martin Hoffmann

Nach der früheren Paige zaubert AEW bei Teil 2 des Grand-Slam-Specials in New York eine weitere Überraschung aus dem Hut.

Im Windschatten des großen Debüts von Saraya (ehemals: Paige) hat WWE-Rivale AEW eine weitere Überraschung aus dem Hut gezaubert.

Bei Rampage: Grand Slam, dem zweiten Teil des TV-Specials aus dem New Yorker Arthur Ashe Stadium hat eine absolute Legende die Fans überrascht und eine historische Reunion mit dem alten Weggefährten Sting gefeiert: The Great Muta. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Das mystische Alter Ego von Japan-Idol Keiji Muto - der im kommenden Jahr seine Karriere beenden wird und auf Abschiedstour ist - kam Sting und Jungstar Darby Allin bei einem Match gegen das House of Black zu Hilfe. Sting und Muta knüpften damit an eine gemeinsame Geschichte an, die über 30 Jahre zurückreicht.

Great Muta und Sting verbindet 33 Jahre Geschichte

Sting und Muto waren ab dem Jahr 1989 (!) Rivalen, als Muto bei einem Übersee-Engagement für den damaligen WWE-Rivalen WCW seinen wegweisenden Muta-Charakter kreierte.

Das Engagement des Great Muta war seinerzeit auch für das US-Wrestling wegweisend: Muto - Erfinder zahlreicher Aktionen, die heute zum Standardrepertoire des Wrestlings gehören - begeisterte die Fans damals mit einem Spektakel-Stil, der seiner Zeit weit voraus war.

Die Verbindung mit Sting hielten die beiden Legenden - Sting ist heute 63, Muto 59 - über Jahrzehnte hinweg aufrecht, es gab diverse Wiedersehen bei WCW und NJPW in Japan, zuletzt standen die beiden 2004 für eine Independent-Show in Hawaii gemeinsam im Ring. (Wie WWE-Rivale WCW durch Egotrips von Hulk Hogan und Co. unterging)

Muta und Sting vor letztem gemeinsamen Match

18 Jahre danach half Muta Sting nun aus der Klemme, als er vom House of Black (ohne den aktuell pausierenden Malakai Black) in die Enge getrieben wurde.

Muta - gewohnt aufwändig kostümiert - rückte unter dem Jubel der Fans an, verpasste House-of-Black-Mitglied Buddy Matthews (Murphy bei WWE) einen Dragon Screw und dann seinen berühmten „Asian Mist“-Farbnebel. Matthews‘ Rückstoß schickte dabei auch seine Begleiterin Julia Hart vom Ringrand durch einen Tisch - den sie in einem beängstigenden Moment aber deutlich verfehlte und hart auf dem Betonboden landete.

Der Eingriff von Muta sicherte Sting und Allin den Sieg, es kam zu einer gemeinsamen Feier der beiden und einer Ankündigung, dass Muta und Sting sich noch ein letztes Mal zusammentun werden: bei Mutas Abschieds-Event am 22. Januar 2023 in Yokohama, veranstaltet von der japanischen Liga NOAH.

Weitere zentrale Ereignisse der Show, die am Mittwoch nach Dynamite voraufgezeichnet wurde: Ex-Titelträger Hangman Page sicherte sich in einer Battle Royal ein Titelmatch gegen den frisch gekürten World Champion Jon Moxley, während „Absolute“ Ricky Starks im Hauptkampf - einem „Lights Out Match“ ohne Regeln - Rivale und Ex-Partner Powerhouse Hobbs besiegte.

Die Ergebnisse von AEW Rampage: Grand Slam 2022:

No DQ Match: Sting & Darby Allin besiegen The House of Black

Hook & Action Bronson besiegen 2point0

Samoa Joe & Wardlow besiegen Josh Woods & Tony Nese

Jack Perry besiegt Rey Fenix

Sammy Guevara besiegt Eddie Kingston

TBS Title Match: Jade Cargill (c) besiegt Diamante

Golden Ticket Battle Royal - Sieger: Hangman Page