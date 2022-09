Popstar Shakira über Trennung von Barcelona-Profi Piqué - Opfer für Fußball und Titel

Kennengelernt hatten sich die beiden bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika, für die Shakira den WM-Song ‚Waka Waka‘ performte. „Ich habe sogar meinen Glauben verloren und angefangen zu denken, es gebe keinen Gott. Und plötzlich treffe ich Gerard und die Sonne geht auf,“ so die kolumbianische Sängerin im Interview mit ELLE .

„Er wollte Fußball spielen und Titel gewinnen und ich musste ihn unterstützen. Entweder er hätte seinen Vertrag bei Barcelona beendet und wäre mit mir in die USA gezogen oder ich musste das für ihn tun“, erklärte Shakira.

Das Glamour-Paar blieb in Barcelona, wo Piqué unter anderem 2015 die Champions League gewann und mehrere Meistertitel sammelte.

„Ein Opfer der Liebe“

Zum Frust des Popstars hatte sich Piqué bereits mit seiner neuen Geliebten in der Öffentlichkeit gezeigt . Noch schlimmer: Der Barça-Star soll die Sängerin zuvor betrogen haben.

Sorgerecht ist noch ungeklärt

„Wir haben einen Job für diese beiden unfassbaren Jungs zu erledigen und ich bin mir sicher, dass wir herausfinden, was am besten für ihre Zukunft ist, für ihre Träume im Leben und was eine faire Lösung für alle Involvierten ist.“