7,5 Millionen sehen DFB-Pleite gegen Ungarn

Im Schnitt 7,53 Millionen Fans haben am Freitagabend im ZDF die DFB-Pleite gegen Ungarn am Bildschirm erlebt. Das teilten die Mainzer am Samstagvormittag mit. Der Marktanteil (MA) für die Übertragung aus Leipzig lag demnach bei 29,7 Prozent.