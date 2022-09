Beängstigend schlecht! So wird Flicks Team nichts mit dem Titel zu tun haben - Kommentar von Kerry Hau

Gegen Ungarn kassiert die DFB-Elf ihre erste Niederlage unter der Regie von Hansi Flick und verpasst das Nations-League-Finalturnier. In dieser Verfassung wird der Weltmeister von 2014 in Katar nichts mit dem Titel zu tun haben, kommentiert SPORT1-Chefreporter Kerry Hau.

Wie recht er hat! Beim 0:1 gegen Ungarn , dem drittletzten Spiel vor dem WM-Start in zwei Monaten, ließ die deutsche Mannschaft alle Attribute eines Titel-Favoriten vermissen: Biss, Leidenschaft, Kreativität und Torgefahr. (NEWS: Bayern-Tief zeigt Wirkung: Die Stimmen zur DFB-Schmach)

Bezeichnend für den alarmierenden Auftritt am Freitag: 39 (!) Minuten mussten die 39.513 Zuschauer in der Leipziger Arena auf die erste deutsche Chance warten! (Alle News und Hintergründe zur deutschen Nationalmannschaft)

Und zwar nicht in erster Linie wegen einer taktisch hervorragend eingestellten und aggressiven Gästemannschaft aus Ungarn, die gezeigt hat, warum sie die deutsche Nations-League-Gruppe anführt. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

DFB-Offensive grenzt an Frechheit

Nach dem Seitenwechsel wurde es zwar etwas besser, Flicks Team erspielte sich zumindest noch ein paar Tormöglichkeiten – doch am Ende stand die erste, alles andere als unverdiente Niederlage unter dem Nachfolger von Joachim Löw und das klare Fazit: In dieser Verfassung wird Deutschland in Katar nichts mit dem Titel zu tun haben!