Pujols vierter MLB-Profi mit 700 Homeruns

Baseball-Star Albert Pujols hat in der MLB Geschichte geschrieben. Beim 11:0 seiner St. Louis Cardinals bei den Los Angeles Dodgers verbuchte der 42-Jährige als erst vierter Spieler in der Liga-Geschichte seinen 700. Homerun. Insgesamt schaffte der Routinier aus der Dominikanischen Republik, der seine Karriere nach der laufenden Saison beenden will, in der Begegnung zwei Homeruns. (NEWS: Alle Infos zur MLB)