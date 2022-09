Roger Federer, letztes Match: Irrer Schlag und Tränen - Niederlage mit Rafael Nadal im Laver Cup

Die Profi-Karriere von Roger Federer ist vorbei! Beim Laver Cup in London hat der Schweizer an der Seite von Rafael Nadal sein letztes Match verloren - aber für Begeisterung und Emotionen gesorgt.

Der 20-fache Grand-Slam-Sieger kämpfte beim Laver Cup an der Seite von Doppel-Partner Rafael Nadal um jeden Ball, 20.000 Zuschauer in London feierten jeden Punkt des Schweizers, doch um 0.25 Uhr Ortszeit war der Moment des Abschieds gekommen: Vor den Augen von Ehefrau Mirka, den Eltern Robert und Lynette und zahlreichen Tennis-Ikonen aus aller Welt verabschiedete sich der 41-Jährige trotz eines Matchballs mit einer Drei-Satz-Niederlage von der großen Bühne. Das Ergebnis geriet allerdings zur Nebensache. (NEWS: Drama vor Federer-Abschied)

Irrer Schlag: Roger Federer sorgt für Staunen

Einen am Netz entlang gespielten Ball retournierte er zum nur scheinbaren Punktgewinn für Team Europa - denn der Ball flog knapp neben dem Pfosten durch ein Loch im Netz. Zum großen Staunen bei den Spielern, dem Schiedsrichter und den Zuschauern.

Schon beim Betreten der Arena in London wurde Federer frenetisch gefeiert, auf dem Platz ließ er mit Schmetterbällen, Assen und Volleys noch einmal sein ganzes Können aufblitzen, auch das lädierte Knie hielt. Gemeinsam mit Nadal unterlag er aber dem US-Doppel Jack Sock/Frances Tiafoe mit 6:4, 6:7 (2:7), 9:11. Im Duell zwischen dem Team Europa und dem Rest der Welt steht es beim Laver Cup somit 2:2.

Zverev, Laver, Djokovic und Co. verabschieden Federer

Die Bühne hätte größer kaum sein können: Alexander Zverev war gekommen, Namensgeber Rod Laver sowieso, auf der Bank feuerten die Teamkollegen Novak Djokovic, Andy Murray und Kapitän Björn Borg den Maestro an. (NEWS: Nadal würdigt Federer: „Ein Privileg“)

Sock und Tiafoe erwiesen sich jedoch als Spielverderber, indem sie „Fedal“ in den dritten Durchgang zwangen und die Halle zum Schweigen brachten. „Ich bin zu müde, um mir eine Flasche zu holen“, sagte Federer kurz vor Ende des zweiten Satzes bei einem Seitenwechsel im Scherz zu seinen Teamkollegen. Im Match-Tiebreak reichte dann auch ein Matchball beim Stand von 9:8 nicht.

Beim letzten Match von Roger Federer (l.) sind er und Rafael Nadal in Tränen aufgelöst

„Big 4″ Federer, Nadal, Djokovic und Murray sorgen für Wehmut

Dabei hatten Federer und Nadal den letzten großen Auftritt am Vortag geübt. Sie waren dabei in illustrer Gesellschaft. Alle vier Superstars der goldenen Ära, die nun endet, standen gemeinsam auf dem Platz: Auf der einen Seite Federer und Nadal, deren Rivalität und gegenseitiger Respekt Maßstäbe gesetzt hat. Auf der anderen Seite des Netzes Djokovic und Murray. (NEWS: Federer: „Stolz auf meine Rekorde“)

Federers Zukunft offen - Vermächtnis riesig

20 Grand-Slam-Titel hat er gewonnen, 103 Titel insgesamt gesammelt, mehr als 300 Wochen an der Spitze der Weltrangliste gestanden und Hunderte Millionen Euro mit seinem Sport und seinen Sponsoren verdient. Doch sein Vermächtnis ist nicht in Zahlen zu bemessen. Federer sei „die größte Ikone in der Tennisgeschichte“, befand Toni Nadal im Gespräch mit El Pais.