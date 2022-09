Flick nach erster Pleite: „Uns wurden die Augen geöffnet“

Ernüchtert, aber angeblich noch nicht besorgt: Hansi Flick will sich von seiner ersten Niederlage als Bundestrainer nicht aus dem WM-Konzept bringen lassen. „Nein“, sagte Flick im ZDF auf die Frage, ob ihm das bittere 0:1 (0:1) in der Nations League gegen Ungarn mit Blick auf die Endrunde in zwei Monaten in Katar Sorgen bereite, „solche Spiele kommen mal vor.“