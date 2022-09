Van Gaal nominiert Gravenberch nach - neue Chance für Bayern-Profi

Ryan Gravenberch wird nach ausbleibender Einsatzzeit beim FC Bayern in die U21 der Niederlande abgeschoben. Nun rückt der Mittelfeldspieler doch noch in die A-Nationalmannschaft nach.

Eigentlich war Gravenberch kurzfristig vor den Nations-League-Spielen gegen Polen und Belgien in die U21 der Niederlande abgeschoben worden - was zunächst einen herben Dämpfer darstellte.

Gravenberch profitiert von Verletzungspech

Allerdings profitierte der Mittelfeldspieler jetzt vom Verletzungspech dreier Oranje-Stars: Teun Koopmeiners, Frenkie de Jong und Memphis Depay mussten das Trainingslager verlassen, woraufhin van Gaal am Freitag neben Brian Brobbey auch Gravenberch ins Team berief.

Für den Bayern-Profi ist es eine neue Gelegenheit, sich für die im November startende Weltmeisterschaft in Katar zu empfehlen.

Am Sonntag trifft die Elftal in der Nations League auf Belgien. Anstoß in Amsterdam ist um 20.45 Uhr.