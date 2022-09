Verzicht auf Katar-Reise: Schwedens Nationaltrainer Andersson setzt "Zeichen"

Der schwedische Fußball-Nationaltrainer Janne Andersson verzichtet auf eine Reise zur WM in Katar.

Der schwedische Fußball-Nationaltrainer Janne Andersson verzichtet auf eine Reise zur WM in Katar.

Er wolle damit ein „Zeichen“ setzen, sagte der 59-Jährige am Freitag. „Es ist klar, dass ich nicht fahre“, betonte er.

Der Vize-Weltmeister von 1958 und zweimalige WM-Dritte war in den Play-offs für Katar an Polen gescheitert. Dennoch wird eine Delegation des schwedischen Verbandes in den wegen der dortigen Menschenrechtslage höchst umstrittenen Wüstenstaat reisen, voraussichtlich auch Mitglieder aus Anderssons Stab.