Formel 1: Personeller Coup! McLaren holt Experten vom FC Chelsea!

„Kommunikation war noch nie so wichtig wie jetzt, da wir unsere ehrgeizigen Wachstumspläne verwirklichen wollen. Steve ist eine fantastische Führungspersönlichkeit und bringt eine Fülle von Kommunikationserfahrungen aus dem Sport und der Regierung mit, die sich als unschätzbar erweisen werden, wenn es darum geht, uns bei der Maximierung von Chancen und der Bewältigung aller Herausforderungen zu unterstützen“, so Brown weiter.

McLaren verpflichtet Chelsea-Pressechef

Beim FC Chelsea wurde Atkins von dem neuen Teambesitzer Boehly mit warmen Worten verabschiedet. „Im Namen des gesamten Vereins möchten wir Steve für sein 14-jähriges Engagement für den Chelsea F.C. danken. Wir haben seinen Rat und seine Unterstützung sehr geschätzt und werden seine Erfahrung und sein Wissen in den nächsten Monaten weiter nutzen.“

Atkins, der in den vergangenen 14 Jahren in verschiedenen Positionen im Bereich Kommunikation für den Verein tätig war, gilt als ein echter Fachmann in seinem Metier.