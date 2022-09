WM in Katar: DFB-Krisen-Gipfel wegen Unterbringung der Spielerfrauen von Deutschland-Stars

In knapp zwei Monaten startet die WM in Katar. Bis dahin muss sich der DFB unter anderem um die Unterbringung der Spielerfrauen und Familien kümmern.

WM-Probleme im DFB-Lager: Die Mitreise der Spielerfrauen steht in den Sternen und könnte für Frust im Kader sorgen.

Offensichtlich gibt es erhebliche Probleme bei der Unterbringung der Spielerfrauen und Familien der deutschen Stars in Katar. Denn: Für den besagten Zeitraum sind Hotels kaum verfügbar und extrem überteuert.

Für eine Mitreise der Familien macht sich unter anderem Joshua Kimmich stark: „Generell würden viele Freunde und Familien mitkommen, aber es ist sehr, sehr schwierig, was Hotels angeht - was ich so mitbekommen habe.