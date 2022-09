Federer-Abschied: Europa geht beim Laver Cup 2:0 in Führung

Casper Ruud und Stefanos Tsitsipas haben das Team Europa am letzten Arbeitstag von Roger Federer beim Laver Cup mit 2:0 in Führung gebracht.

Der Norweger Ruud bezwang in London zunächst den Amerikaner Jack Sock mit 6:4, 5:7, 10:7. Anschließend setzte sich Tsitsipas (Griechenland) gegen den Argentinier Diego Schwartzman locker mit 6:2, 6:1 durch.

Als Zuschauer auf der Spielerbank saß Federer, der am Abend im letzten Match seiner Karriere an der Seite von Rafael Nadal auf das US-Doppel Sock/Frances Tiafoe trifft. Zuvor spielt in der Night Session noch der Schotte Andy Murray gegen Alex de Minaur aus Australien.