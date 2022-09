Bundesliga: Carlos Zambrano reagiert auf Lewandowski-Kritik: "Es war mir eine Ehre"

Ganze zwölf Jahre lang spielte Robert Lewandowski in der Bundesliga. Wie der Pole im Gespräch mit dem polnischen Magazin Kwartalnik Sportowy erklärte, habe er aus dieser Zeit einen Gegenspieler besonders in (schlechter) Erinnerung: Carlos Zambrano.

„Lieber Robert Lewandowski, danke, dass du mich mit so viel Liebe in Erinnerung hast“, schrieb Zambrano in seiner Instagram-Story. „Das ist Fußball, mein Freund. Wir spielen immer hart und lassen alle unser Leben auf dem Platz, jedoch nie mit Bosheit.“