Haaland: ManCity-Star stößt finanziell in irre Dimensionen vor

Ein Wirtschaftsmagazin berechnet, in welch unglaubliche finanzielle Dimensionen City-Star Erling Haaland noch vorstoßen könnte.

Demnach dauere es nicht mehr allzu lang, bis der Name des Starstürmers von Manchester City auf die Liste der 400 reichsten Norweger rückt.

Allein das Gehalt, das Haaland in den kommenden fünf Jahren beim Meister der Premier League kassiert, werde dem Magazin zufolge dem Ex-Spieler von Borussia Dortmund ein Vermögen in Höhe von 1,1 Milliarden norwegischen Kronen (ca. 107 Millionen Euro) in die Kasse spülen.