FC Bayern: Es geht nicht nur um die WM - das steckt hinter Gravenberchs Frust

218 Minuten, nur ein Pflichtspiel-Einsatz von Beginn an: Seine ersten Monate beim FC Bayern hatte sich Ryan Gravenberch definitiv anders vorgestellt!

Kampf ums WM-Ticket

Im SPORT1 -Podcast „Die Bayern-Woche“ enthüllt Chefreporter Kerry Hau im Gespräch mit Moderatorin Maureen Luginger, was hinter dem Frust von Gravenberch steckt – und warum der 20-Jährige mit seinen Gedanken an die Öffentlichkeit ging. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Zum einen kämpft der Mittelfeldspieler um sein WM-Ticket. Bondscoach Louis van Gaal nominierte ihn vor wenigen Wochen noch für die Nations-League-Spiele gegen Polen und Belgien, schob ihn angesichts seiner wenigen Einsätze in München dann aber kurzfristig in die U21 ab. Ein herber Rückschlag für Gravenberch, der unbedingt mit nach Katar will.