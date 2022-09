Formel 1: Sportchef Ross Brawn - Daran wird Mick Schumacher gemessen

Noch immer hat Mick Schumacher kein Cockpit für 2023. Nun erklärt Formel-1-Sportchef Ross Brawn, woran der Deutsche in Zukunft gemessen wird.

Manchmal muss man Träume zulassen, um positiv in die Zukunft zu schauen. Warum also nicht Disneyland Paris? Dort hat Mick Schumacher vergangene Woche Zeit mit seinem besten Rennfahrerfreund Esteban Ocon verbracht – und sich unter anderem mit Superhelden fotografieren lassen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

„Mick hat sich in diesem Jahr enorm verbessert“, sagt Formel-1-Sportchef Ross Brawn zu SPORT1 . „Er hat mit Kevin Magnussen als Teamkollegen eine richtig gute Referenz und er steht jetzt an einem wichtigen Scheideweg seiner Karriere. Er verdient es jedenfalls, den nächsten Karriereschritt zu machen. Und daran wird er dann gemessen werden.“

Brawn: Das hat Mick von seinem Vater

Brawn: „Er ist anders als sein Vater, der immer sofort am Limit war. Mick braucht etwas länger, aber am Ende hat auch er die Titel in den Nachwuchsklassen gewonnen. Er ist sehr talentiert, hat hundertprozentig die Arbeitsethik von seinem Vater übernommen und ist extrem steigerungsfähig. Das ist entscheidend.“