Eintracht-Star Kamada schießt Japan gegen die USA zum Sieg

Daichi Kamada hat den deutschen WM-Gruppengegner Japan zum Testspiel-Sieg gegen die USA in Düsseldorf geführt.

Die Japaner, am 23. November erster Gegner der DFB-Elf in Katar, zeigten sich spielfreudig und hatten mit Maya Yoshida (Schalke) und Wataru Endo (Stuttgart) zwei weitere Bundesliga-Profis in der Startaufstellung.