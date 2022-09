Trotz Ellbogenbruch: Olympiasiegerin Annemiek van Vleuten fährt WM-Straßenrennen

Van Vleuten wird in Australien an den Start gehen können © AFP/SID/JEFF PACHOUD

Die niederländische Rad-Olympiasiegerin Annemiek van Vleuten wird trotz eines gebrochenen Ellbogens beim WM-Straßenrennen der Frauen am Samstag an den Start gehen. Das gab der niederländische Verband (KNWU) am Freitag bekannt.