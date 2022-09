DFB-Team: Gosens: Der Hype "war zu extrem"

Das Hochjubeln nach ersten EM-Auftritten in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat Robin Gosens mehr geschadet als geholfen.

Das Hochjubeln nach ersten EM-Auftritten in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat Robin Gosens mehr geschadet als geholfen. „Das war sehr schwer zu verarbeiten. Nach dem Portugal-Spiel war ich in aller Munde, das war wie eine mediale Explosion. Es standen plötzlich Kameraleute in meinem Heimatort vor dem Haus meiner Eltern“, sagte der Linksverteidiger von Inter Mailand im großen SPORT1-Interview.