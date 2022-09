Klageandrohung gegen Mbappé! Fotoshooting-Eklat sorgt für Wirbel

PSG-Superstar Kylian Mbappé sorgt derzeit umfangreich für Schlagzeilen - und in der Saga um ein verweigertes Fotoshooting mit der französischen Nationalmannschaft gibt es nun eine neue Entwicklung.

„Der französische Fußballverband braucht Geld und KFC ist bereit, dieses zu zahlen, um im Gegenzug Bildrechte zu erhalten. Mbappé ist dazu verpflichtet, ein gemeinsames Bild mit mindestens vier anderen Spielern zur Verfügung zu stellen. Ansonsten stoppen wir unsere Zahlungen,“ stellte Beral in einem Interview mit Sport Business Club klar.

Der 23-jährige PSG-Star fordert mehr Mitspracherecht an der Vermarktung seiner Person und hat offenbar insbesondere Vorbehalte gegenüber Werbung für Fast-Food-Ketten und Wettanbieter.

KFC France distanziert sich von Aussagen

„KFC France bedauert die Worte, die gestern gesagt wurden und in den Medien kursierten. Dabei handelt es sich um persönliche Meinungen, die in keiner Weise die Stellung des Unternehmens wiedergeben“, hieß es in der Mitteilung.