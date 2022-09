Überraschung! Nico Schulz feiert Saisondebüt für BVB

Nico Schulz spielt in den Planungen des BVB keine Rolle mehr. Immerhin steht der Linksverteidiger nun aber erstmals in dieser Saison im Dortmund-Trikot bei einem Spiel auf dem Platz.

Weil der Abwehrspieler in den Planungen von Trainer Edin Terzic keine Rolle mehr spielt und daher auch Woche für Woche nicht in den Spieltagskader berufen wird, hatte der 29-Jährige in der aktuellen Saison noch keine Partie für den BVB absolviert. Bis jetzt.