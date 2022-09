Formel 1: Williams entlässt Nicholas Latifi! Mick Schumacher als Ersatz?

Entscheidung in der Formel 1: Williams und Nicholas Latifi gehen nach drei Jahren getrennte Wege. Eine Chance für Mick Schumacher?

Der kanadische Formel-1-Pilot Nicholas Latifi und das Williams-Team gehen nach dem Saisonende getrennte Wege. Das gab der britische Rennstall am Freitag bekannt. Der Vertrag des WM-21. läuft in diesem Jahr aus.

Latifi gab sein Formel-1-Debüt für Williams 2020 beim Großen Preis von Österreich in Spielberg. Bei bislang 55 Starts holte der 27-Jährige sieben WM-Punkte - im Vorjahr wurde er in Ungarn Siebter und in Belgien Neunter.