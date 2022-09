Max Kruse: YouTube-Spaß statt Bundesliga! "Zum Glück bin ich kein Fußballer"

Hier streut Kruse Salz in die Wolfsburg-Wunde

Der ausrangierte Wolfsburg-Profi tritt in einer Fußball-Challenge auf seinem YouTube-Kanal gegen Ex-Profi Kevin Pannewitz an. Dabei gibt er auch einige Kommentare über seine Wolfsburg-Suspendierung ab.

Kruse forderte in seinem Format „Schlag den Max“ den ehemaligen Profi Kevin Pannewitz heraus. In fünf Spielen treten dabei zwei Spieler gegeneinander an und bekommen von Spiel zu Spiel mehr Punkte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga).