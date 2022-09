RB Leipzig wehrt sich gegen Transferweg-Kritik

Christopher Vivell weist als Technischer Direktor Kritik am kurzen Transferweg zwischen dem Bundesligisten und Schwesterklub RB Salzburg zurück.

Christopher Vivell, Technischer Direktor bei DFB-Pokalsieger RB Leipzig, hat Kritik am kurzen Transferweg zwischen dem Bundesligisten und Schwesterklub RB Salzburg zurückgewiesen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Einige ehemalige Spieler aus Salzburg sind in Leipzig, das sieht auf dem Papier nicht so toll aus. Trotzdem ist es verdammt schwer, diese Spieler zu verpflichten“, sagte Vivell im Podcast kicker meets DAZN: „Es ist nicht so, dass wir jeden Spieler bekommen, den wir wollen.“