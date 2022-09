Deutsche WM-Elf ohne Thomas Müller? Ich widerspreche Mario Basler! | Kolumne

Womit das Nations-League-Spiel heute gegen Ungarn (Nations League: Deutschland - Ungarn ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) die Aussagekraft einer Generalprobe an der Mailänder Scala hat, bei der DJ Ötzi und Andrea Berg einspringen müssen.

Die Zeit wird knapp, bis zur WM gibt es danach nur noch zwei Testmöglichkeiten. Der Ernstfall muss also simuliert werden, was eigentlich Computer übernehmen. Doch wir sind ja beim Fußball, da heißen die Computer noch Mario Basler.

Mit dieser Aufstellung würde Mario Basler bei der WM in Katar spielen

Thomas Müller: Letztes freies Radikal des Fußballs

Widerspruch war natürlich programmiert. Radio Müller mag keine eigentlichen Stärken haben, was die Macher des Konsolenkicks FIFA Jahr für Jahr an ihm verzweifeln lässt.

Sie sind da in bester Gesellschaft: Der Bayer ist das letzte freie Radikal des Fußballs. Völlig unberechenbar. Du weißt als Gegenspieler nie, was er gerade plant, und wo er sich im nächsten Moment herumtreiben wird.

Mich erinnert Thomas Müller an diese Mücke, die mir seit Jahren in jeden Urlaub nachreist und nachts im Schlafzimmer herumsurrt. Sie macht mich wahnsinnig, und nie kriege ich sie zu fassen.

Thomas Müller, heute Abend sogar Kapitän, muss also rein in die Stammelf. Auch sonst stimme ich kaum mit Super-Mario überein. Aber fangen wir erstmal mit dem Positiven an.