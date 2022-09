Rücktrittsflut erschüttert Spaniens Fußball - 15 Nationalspielerinnen mit Protest-Konsequenz

Spaniens Nationalspielerinnen gegen Coach Vilda

Der Verband will dem Druck allerdings nicht nachgeben. Die RFEF werde es den Spielerinnen "nicht gestatten, die Kontinuität des Nationaltrainers und seines Trainerstabs in Frage zu stellen, da derartige Entscheidungen nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fallen", hieß es in einer Stellungnahme.