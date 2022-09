Werner: Chelsea war "nicht die allerbeste Zeit"

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Nationalspieler Timo Werner von RB Leipzig betrachtet seine Zeit beim FC Chelsea trotz geringer Einsatzzeiten als lehrreich. "Enttäuschend würde ich nicht sagen", betonte der Stürmer vor dem Nations-League-Duell mit Ungarn am Freitag (20.45 Uhr/ZDF) in seinem Heimstadion.