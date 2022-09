NFL: Steelers mit irrem Catch bei Browns-Sieg - Erinnerungen an Odell Beckham junior

Die Pittsburgh Steelers ziehen in der NFL gegen die Cleveland Browns den Kürzeren. Doch Rookie George Pickens: sorgt für die ganz große Show - und erinnert mit seinem Mega-Catch an Odell Beckham junior.

Für den ganz großen Show-Moment im Thursday Night Game sorgte dabei aber das Verlierer-Team in Person von George Pickens: Der Steelers-Rookie zog einen viel zu weit geworfenen Pass doch noch an sich ran, erinnerte mit dem Move bei sehr weit ausgestrecktem Arm an den legendären Catch von Odell Beckham junior. (NFL-Transfers - die größten Trades und heißesten Gerüchte im TICKER)