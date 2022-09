DFB-Team: Auch Hansi Flick kämpft mit dem Bayern-Problem

Nicht nur der FC Bayern macht zu wenig aus seinen Torchancen, auch Bundestrainer Hansi Flick vermisst den letzten Killerinstinkt beim Nationalteam. Timo Werner bleibt jedoch die erste Wahl in seinem Sturmzentrum – auch wenn er sich noch andere Optionen offenlässt.

Sieben Scorerpunkte (vier Treffer, drei Assists) in neun Pflichtspielen – die Ausbeute von Timo Werner seit seiner Rückkehr zu RB Leipzig liest sich auf den ersten Blick gar nicht so schlecht. (DFB-PK: Flick schwärmt von Bayern-Star)

Werner hat zurzeit Ladehemmung! Trotzdem ist der 26 Jahre alte Stürmer in der Nationalmannschaft unter Hansi Flick gesetzt. ( Nations League: Deutschland - Ungarn, Freitag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER )

Flick fordert mehr von Werner

„Wir sind mit Timo sehr zufrieden“, sagt der Bundestrainer. „Er arbeitet gegen den Ball, geht tiefe Läufe, setzt den ersten Sprint an, es wäre schön, wenn er sich noch öfter dafür belohnen würde. Das Selbstverständnis für ihn, Tore zu erzielen, wäre dann noch größer. Das muss er sich erarbeiten.“

Im Nations-League-Spiel am Freitag in Leipzig gegen Spitzenreiter Ungarn wird Werner wieder von Beginn an auflaufen.