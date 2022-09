Nations League: Blamage für Kuntz und die Türkei gegen Luxemburg

In der Gruppe C erlebt die Türkei mit Trainer Stefan Kuntz einen schwarzen Abend gegen Luxemburg. Es braucht sogar ein Eigentor, um die komplette Blamage zu verhindern.

Diese blütenreine Bilanz machten die Luxemburger, die das Hinspiel noch 0:2 verloren hatten, aber gründlich zunichte. Gleich dreimal gingen die Gäste in Führung. Marvin Martins eröffnete den Torreigen früh und erzielte in der neunten Minute das 1:0.

Türkei sorgt erst spät für Erleichterung bei den Fans

Für Luxemburg hatte dieses Ergebnis fast schon historische Ausmaße. Zwar gelangen dem Großherzogtum in der jüngeren Vergangenheit gegen San Marino (3:0/2018) und Aserbaidschan (3:1/2021) schon jeweils drei Tore in einem Auswärtsspiel. Gegen eine Topmannschaft liegt dieses Ereignis allerdings 82 (!) Jahre zurück. Damals spielte man am 31. März 1940 5:4 in den Niederlanden.