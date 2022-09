Nationalmannschaft: Pechsträhne hält an! Leon Goretzka muss um WM-Startplatz bangen

Goretzka mit Comeback

Seitdem stand er in den Bundesligaspielen gegen den VfB Stuttgart und beim FC Augsburg in der Startelf, kämpfte und gab alles, um wieder Teil der Mannschaft zu sein - auch beim DFB, wo die Position neben Joshua Kimmich noch vakant ist. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

Gündogan in bestechender Form

Schließlich befindet sich Gündogan seit Wochen in bestechender Form, ist seit dieser Saison Kapitän bei Manchester City und ersetzte bereits in der Vergangenheit immer wieder den fehlenden Goretzka auf der Sechs.

Der Deutsch-Türke kam im Juni in allen vier Nations-League-Partien zum Einsatz, überzeugte an der Seite von Joshua Kimmich.

SPORT1-User sehen Goretzka vorne

So sei es ratsam, in einem physischen Spiel „auf Goretzka setzen, der richtig Power reinbringen kann“. In Spielen, „wo man spielerisch dominieren will und viel Ballbesitz haben möchte“, sei Gündogan der bessere Kandidat, meint Furlong.