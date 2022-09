"Wollte mir die Beine brechen!" Ex-Bayern-Star Lewandowski beschwert sich über Zambrano

Robert Lewandowski spielte zwölf Jahre lang in der Bundesliga. Nach seinem Wechsel zum FC Barcelona erinnert sich der Pole an einen ehemaligen Gegenspieler - und erhebt schwere Vorwürfe.

Nach einem langen Transfer-Theater im Sommer geht Robert Lewandowski nun für den FC Barcelona auf Torejagd. Die Zeit in Deutschland hat der siebenmalige Torschützenkönig in der Bundesliga jedoch nicht vergessen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Besonders ein Gegenspieler ist dem 34-Jährigen dabei unangenehm in Erinnerung geblieben: Carlos Zambrano, der unter anderem vier Jahre lang bei Eintracht Frankfurt gespielt hat.

„Alles, was er wollte, war mir die Beine zu brechen“, fasste er seine Erinnerung an den Peruaner im Gespräch mit dem polnischen Magazin Kwartalnik Sportowy in Worte und fügte hinzu: „Er hat gar nicht auf den Ball geschaut.“