Eintracht Frankfurt: Deshalb zündet Kostic-Nachfolger Luca Pellegrini noch nicht

Der Italiener zeigte seine Stärken, die vor allem im taktischen und technischen Bereich liegen, und holte sich dafür viel Applaus von den Rängen ab. Doch in den Wochen danach folgte körperlich bedingt Magerkost. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Bereits einen Spieltag später traten die körperlichen Mängel in Bremen deutlich sichtbar in Erscheinung. Pellegrini wurde nach einer Stunde völlig entkräftet ausgewechselt, er war wortwörtlich platt und fiel gegen Leipzig aus.

Pellegrini kommt bislang noch nicht in Fahrt

Er wirkte seitdem in fünf möglichen Pflichtspielen nur noch eine Halbzeit in der Champions League gegen Sporting Lissabon und 90 Minuten gegen den VfL Wolfsburg mit.

Pellegrinis Leistungen waren dabei äußerst schwankend, die erforderliche Intensität konnte er bislang nicht mitgehen. Die vergangenen beiden Auswärtspartien in Marseille und Stuttgart verpasste er.

Nach dem Kostic-Abgang stand Krösche unter Druck

Doch der Sprung aus den südländischen Ligen wie der Serie A oder Primera Division in die Bundesliga ist vor allem physisch enorm. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

In Italien steht Taktiktraining im Vordergrund, in Frankfurt hingegen sind die Einheiten von der ersten bis zur letzten Minute äußerst intensiv.

Viele Sprints und Spielformen, es gibt kaum Verschnaufpausen. Die Profis müssen nicht nur an Spieltagen an ihre Grenzen gehen, auch in Übungseinheiten wird alles abverlangt. (BERICHT: Kann ER tatsächlich Kostic ersetzen?)