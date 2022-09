Bundesliga: Fix! Bochum präsentiert Thomas Letsch als neuen Trainer

„Natürlich freue ich mich, das neue Team schnell kennen zu lernen und darauf, gemeinsam mit der Mannschaft die kommenden Aufgaben anzugehen“, sagte Letsch. „Unser großes Ziel ist es, dass der VfL Bochum auch in der kommenden Saison in der Bundesliga spielt. Dafür werden wir sehr hart arbeiten.“

Bochum sieht Letsch als „Wunschlösung“

Patrick Fabian, Bochums Geschäftsführer Sport, bezeichnete Letsch derweil als „Wunschlösung“ und fügte an: „Wir sind zuversichtlich, dass es ihm als sehr kommunikativem Trainer gelingt, der Mannschaft neue Impulse zu geben und so gemeinsam mit dem gesamten Team, dem Staff und der Unterstützung der Fans den Turnaround zu schaffen.“

Klopp-Fauxpas macht Letsch bekannt

Danach war Letsch Trainer bei Austria Wien und seit 2020 für Vitesse, die er in seiner Premierensaison auf Platz 4 und in der vergangenen Spielzeit auf Platz 6 geführt hat. Eine gewisse Prominenz erlangte Letsch durch eine Pressekonferenz von Jürgen Klopp - in der dieser nach den drei deutschen Erstliga-Coaches in den Niederlanden gefragt wurde und Letschs Namen nicht parat hatte.