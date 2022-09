PGA-Boss Monahan: Gespräche mit LIV "vom Tisch"

"Ich sehe nicht, dass das stattfinden kann, wenn man daran denkt, wo wir gerade stehen, wenn man an alle Aussagen und Taten denkt oder auch unseren Rechtsstreit. Ein Treffen und eine Unterhaltung sind für mich vom Tisch - und meiner Meinung schon seit langer Zeit", sagte Monahan dem Golf Channel vor Beginn des Presidents Cup in Charlotte/North Carolina.

Die LIV-Serie hat in den vergangenen Monaten mehrere PGA-Topspieler mit Antrittsgagen und Preisgeldern im hohen Millionenbereich abgeworben. Kritiker werfen dem Konstrukt "Sportswashing" für Saudi-Arabiens Image vor, das durch Missachtung von Menschenrechten in dem Golf-Staat international ramponiert ist. Nach dem Ausschluss von LIV-Startern von PGA-Turnieren haben mehrere gesperrte Profis eine Kartellklage eingereicht. Die Verhandlung darüber wird für Anfang 2023 erwartet.

In Spielerkreisen der PGA, die bereits Topstars wie Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka oder Patrick Reed (alle USA) verloren hat, bekommt Monahan Rückendeckung für seine Haltung. "Ich denke nicht, dass wir jemals mit ihnen zusammenarbeiten werden und uns wohlfühlen, nur weil sie eine exorbitante Summe Geld in unseren Sport pumpen", meinte Top-25-Spieler Kevin Kisner (USA) in Charlotte: "Sie wollen nur Sportswashing betreiben, aber das ist nicht die Art und Weise, wie wir auf der PGA Tour unsere Arbeit und unseren Sport begreifen."