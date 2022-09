Auf Tuchel gefreut! Ex-Gladbach-Star Zakaria spricht über verrückten Blitz-Transfer zu Chelsea

Auf den letzten Drücker holte der FC Chelsea am Deadline Day Denis Zakaria. Der Schweizer berichtet jetzt von dem turbulenten Transfer - und warum er sich auf Thomas Tuchel gefreut hatte.

Es war wohl einer der überraschendsten Transfers am Deadline-Day - jetzt packt Denis Zakaria über seinen Blitz-Transfer zum FC Chelsea aus.

In einem Interview mit der Schweizer Tageszeitung Blick verrät der Ex-Gladbacher, er habe am Morgen des Transfers noch nichts von dem Wechsel gewusst.

Auch Interesse vom FC Liverpool soll es gegeben haben, doch am Ende hatten die Blues die Nase vorne - und konnten den Transfer gerade noch rechtzeitig über die Bühne bringen.

„Ich habe den Medizin-Check in Turin gemacht und es war durch, es war sehr knapp“ erzählte der 25-Jährige.

Zakaria: „Tuchel war mit ein Grund“ für Wechsel

Bei Juventus Turin lief es für Denis Zakaria zuvor nicht optimal - in der Serie A kam er nur zu elf Einsätzen.

„Vielleicht war der Stil des Fußballs nicht so meiner. Die Mannschaft war viel hinten, hatte nicht so viel Platz. Ich bin ein Spieler, der viel Platz braucht für meine Läufe. In England passt das vielleicht besser für mich,“ sagte der ehemalige Bundesliga-Spieler.