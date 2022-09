Nach Athleten-Kritik: DRV löst neuen Expertenrat auf

Der Deutsche Ruderverband (DRV) hat seinen viel kritisierten Expertenrat schon nach wenigen Wochen wieder aufgelöst. Diese Entscheidung des Präsidiums verkündete der DRV am Donnerstag. „Wir haben uns mit der aufgekommenen Kritik, insbesondere die der Athletinnen und Athleten, auseinandergesetzt und sind zu dem Entschluss gekommen, dass der Expertenrat in dieser Form kein optimales Instrument ist“, sagte der Vorsitzende Moritz Petri.

Stattdessen will der DRV nun "externe Hilfe einholen und die Analyse an eine Beratungsagentur abgeben". Der Vorstand werde dafür in den kommenden Wochen mehrere Angebote einholen und dann zeitnah die Agentur einschalten.