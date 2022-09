FIFA 23: "Wie respektlos!" - Adeyemi & Schlotterbeck schätzen ihre Ratings

Von Silber zu Gold: BVB-Profis in FIFA 23

Die Auflösung fällt ernüchternd aus. Anstatt der von Schlotterbeck erhofften neun bis 11 Punkte Zuwachs für seinen Teamkollegen, gibt es lediglich vier Punkte. Der 20-Jährige steigert sich zwar in allen relevanten Statistiken, ist mit der Gesamtausbeute aber unzufrieden. „Ich habe so auf 78 gehofft“, erklärt der Youngster enttäuscht. Immerhin im Bereich Tempo zählt er zu den besten Spielern der Liga. 93 Punkte hat der Stürmer dort vorzuweisen.

Für den von Freiburg gekommenen Innenverteidiger sieht die virtuelle Welt deutlich besser aus. Adeyemi schätze seinen Kollegen auf 80 Punkte ein, was einer Steigerung von acht Punkten entsprochen hätte. Die Realität sieht aber noch besser aus. Ganze zehn Punkte schnellt der Waiblinger in die Höhe und bekommt fantastische 82 Punkte Gesamtwertung. Was heraussticht, ist der für einen Innenverteidiger ungewöhnlich starke Dribbling-Wert von 72. „Das verstehe ich nicht“, kommentiert Schlotterbeck diesen Wert. Mit der Karte an sich sei er aber „brutal zufrieden“.