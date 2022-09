VCT International Leagues: Teams stehen fest - leider ohne FOKUS und BIG

Ab 2023 ändert sich die Königsklasse des Valorant eSports drastisch. In insgesamt drei internationalen Ligen werden ab dem kommenden Jahr die besten Teams gegeneinander antreten.

Über viele Monate hinweg wurden die ersten 30 Teams für die Ligen in einem harten Auswahlprozess nominiert. Um im Bewerbungsprozess zu punkten, mussten die Organisationen unter anderem diese Punkte erfüllen:

VCT International Leagues: Kein deutsches Team dabei

Bis zum Ende hofften die deutschen Fans darauf, dass auch ein deutsches Team für den Ligastart nominiert werde. Leider schafften es aber weder FOKUS noch BIG in der Auswahl ausreichend zu überzeugen. Besonders schade ist das gerade deshalb, weil die EMEA-Liga in Berlin ausgetragen wird. Für die deutsche Community hätte hier ein großer Kult entstehen können, der bei den Offlinespielen in der Hauptstadt sicher für bombastische Stimmung gesorgt hätte.