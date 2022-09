Champions League: Pikantes UEFA-Geheimnis rund um CL-Finale - Fan-Chaos vorgeschoben?

Wie die englische Zeitung The Guardian berichtet, soll die UEFA bereits vor dem zurückliegenden Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool mit einem potenziellen Fan-Chaos gerechnet haben.

„Aufgrund von einigen verspäteten Fans wird der Anpfiff des Spiels verschoben. Weitere Informationen folgen in 15 Minuten“, hieß es im Statement der UEFA, welches vor dem Anpfiff im Stade de France auf den Großbildschirmen zu lesen war.

Reds-Fans sauer - schob die UEFA die Fans als Ausrede vor?

Die Erklärung, in der die Fans für die Verspätung verantwortlich gemacht wurden, war aber bereits in der Planungsphase des Spiels beschlossen worden und sollte im Falle einer Verzögerung des Anpfiffs verwendet werden, so der Guardian.