Frauen-Fußball: Rummenigges Vorschlag: "Eine Art Frauen-DFL"

„Genauso wie es im Männerfußball geschehen ist, sollte auch die Frauen-Bundesliga darüber nachdenken, ob sie nicht vielleicht eine Art Frauen-DFL gründet. Der Männerfußball hat sich qualitativ nachhaltig entwickelt, als er sich vom DFB in Richtung Selbstständigkeit gelöst hat", sagte Rummenigge in Münchner Merkur und tz .

Unterstützung erhält der frühere Nationalspieler auch von Bayern-Präsident Herbert Hainer. „Der Männerfußball hat gezeigt, dass die Ausgliederung in einen eigenständigen Spielbetrieb Sinn macht und man mit solchen Entscheidungen viel bewegen kann: Die Bundesliga wurde wesentlich professioneller und attraktiver. Daher kann das eine Option sein", sagte auch er in Merkur und tz .

Man brauche, so Rummenigge, „nur einen Blick auf die britische Insel werfen. Dort wird bereits das getan, was mir vorschwebt. Man hat eine Frauen-Liga gegründet, in der verpflichtend ist, dass die Männer-Teams aus der Premier League, die für die großen Einnahmen verantwortlich sind, eben auch ein Frauen-Team haben, in das sie investieren müssen und nachhaltig entwickeln."