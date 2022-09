Kiraly glaubt an ungarischen Sieg gegen Deutschland

Gabor Kiraly sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft vor dem Duell gegen Ungarn in der Favoritenrolle. „Wenn die Deutschen ihre Qualität ganz konsequent abrufen, können sie dieses Spiel entscheiden“, sagte der frühere Bundesliga-Torhüter in einem Sport1-Interview. Angst habe man vor dem Nations-League-Spiel am Freitag (20.45 Uhr/ZDF) in Leipzig aber keine, betonte Kiraly: „Als Tabellenführer glauben wir natürlich an einen Sieg gegen die Deutschen.“