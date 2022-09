Nations League, DFB-Team: Ter Stegen im Tor gegen Ungarn - Müller wahrscheinlich Kapitän

Das kündigte Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag auf der Pressekonferenz an. „Da brauchen wir kein Geheimnis draus zu machen“, sagte Flick am Donnerstag nach dem Abschlusstraining in Frankfurt/Main. (Alle News und Hintergründe zur deutschen Nationalmannschaft)

Wer die DFB-Auswahl in Leipzig als Ersatz für Neuer als Kapitän aufs Feld führen wird, ließ Flick noch offen, um sich bei seiner Aufstellung nicht zu sehr in die Karten schauen zu lassen. (DATEN: Tabellen der Nations League)

Mit zwei Siegen gegen Ungarn und England am Montag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in London will sich der viermalige Weltmeister den Gruppensieg in der Nations League sichern und sich für das Final Four 2023 qualifizieren. „Das wäre ein Statement, wenn wir die Gruppenphase als Erster abschließen. Der Gruppensieg ist unser Ziel“, sagte Flick. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)