Baldi: EM-Hype „sehr positiv“ für die BBL

Marco Baldi, Geschäftsführer vom deutschen Meister Alba Berlin, sieht durch den Basketball-Hype infolge der Heim-EM auch positive Effekte für die Bundesliga. „Es ist wichtig, dass die Partner im Basketball sehen, was möglich ist. Die Liga ist in den vergangenen Jahren schon qualitativ stärker und attraktiver geworden, und das wird durch so einen Impuls noch zunehmen“, sagte Baldi am Donnerstag.