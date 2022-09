Formel 1: Das sagt Daniel Ricciardo zu seinem F1-Aus! Auszeit als Option?

Daniel Ricciardo würde ein mögliches Aus in der kommenden Formel-1-Saison akzeptieren.

„Ich habe es auf jeden Fall akzeptiert, dass es in Ordnung für mich wäre, sollte ich nächstes Jahr nicht in der Startaufstellung stehen“, gab der 33-Jährige zu Protokoll. Damit wolle er jedoch nicht andeuten, dass er nicht weiterhin im Cockpit sitzen wolle.

Formel 1: Ricciardo ohne Druck

„Ich will nicht einfach nur ins Auto steigen, um das Auto zu fahren. Ich muss einfach herausfinden, was das Beste sein könnte für nächstes Jahr. Das ist eine Herausforderung“, erzählte der Australier. Deshalb suche er nach einem Umfeld, das ihm Spaß macht, um erfolgreich zu sein.

Dazu gehöre auch, nächste Saison ohne Platz in einem Formel-1-Auto dazustehen: „Wenn es nicht sein soll, dann könnte ich damit leben. Ich werde da nicht zu stolz sein. Wir haben sicherlich nicht aufgegeben, aber so sieht es derzeit in meinem Kopf aus.“ (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1).