Pizarro feiert Abschied - auch Johan Micoud kommt nach Bremen

Pizarro kann es kaum erwarten

„Ich freue mich sehr und möchte den Leuten etwas Schönes zeigen“, sagte der langjährige Bundesliga-Stürmer am Donnerstag mit Blick auf die Partie am Samstag (17.30 Uhr/Sat.1) im Bremer Weserstadion: „Die Leute sollen Spaß haben und den Fußball genießen.“

Den Fußball genossen hat auch Pizarro in seiner 21 Jahre dauernden Bundesliga-Karriere, die er im Sommer 2020 nach 490 Spielen und 197 Toren beendete. Nach Robert Lewandowski ist der inzwischen 43 Jahre alte Peruaner damit der treffsicherste ausländische Spieler der Bundesliga-Geschichte. Zudem lief kein ausländischer Spieler so häufig im deutschen Fußball-Oberhaus auf wie er, kein Bundesliga-Torschütze war älter als er (40 Jahre und 227 Tage) und kein Akteur traf wie er in 21 Kalenderjahren in Folge mindestens einmal.